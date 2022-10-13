Европарламент: Сербия не разделяет стратегию ЕС

Согласно отчету по евроинтеграциии Сербии, в Европарламенте считают, что деньги налогоплательщиков не могут быть потрачены на страны-кандидаты которые не разделяют стратегических целей Евросоюза. Следовательно, если Александр Вучич не согласится присоединиться к антироссийским санкциям, финансирование Сербии будет пересмотрено. Рекомендация по этому вопросу будет вынесена на голосование на следующей пленарной сессии.

Тонино Пикула, евродепутат от Хорватии.

— Политика обструкции общей европейской внешней политики имеет свою политическую и финансовую цену. Когда речь идет о финансах, Сербия должна задуматься, потому что это касается уровня инвестиций в страну. Европейский Союз и его страны инвестируют в 20 раз больше, чем Российская Федерация.

Поскольку большинство избирателей Александра Вучича симпатизируют Москве, он признал в среду вечером, что нынешние заботы ЕС о внешней политике и безопасности не вполне совместимы с его избирательным мандатом

Александр Вучич, президент Сербии:

— Согласно наблюдениям Европейского Союза, Сербия допустила провал только в одной области. Больше нет ни одной сферы, где бы наблюдались отступления. Речь идет только о нашем несоответствии декларациям Европейского Союза во внешней политике. Для людей в Сербии важно сказать, что все это правда. Мне нечего добавить или убавить. Это правда! Так мы и проголосовали.

В отчете Европарламента также показаны определенные трудности во внешней политике Сербии, касающиеся напряженных отношений с Косово и участившихся дипломатических скандалов с соседними Хорватией и Черногорией.

Отмечается также, что сердечные отношения Сербии с Москвой и Пекином находятся под пристальным вниманием как НАТО, так и ЕС.

Европарламент ожидает, что Сербия в приоритетном порядке выполнит все свои обязательства и будет постепенно согласовывать свои действия с общей внешней политикой и политикой безопасности ЕС.