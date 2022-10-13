Австрия укрепляет сотрудничество с нейтральными государствами

Нейтральная Австрия стремится укрепить сотрудничество с другими странами ЕС, не входящими в военные блоки — Кипром, Ирландией и Мальтой. На прошлой неделе министр обороны страны Клаудия Таннер встретилась со своим кипрским коллегой Хараламбосом Петридисом и заявила о необходимости ведения общей политики безопасности.

После того как Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО, количество придерживающихся нейтралитета государств в Европе уменьшилось. Но как раз такие страны могут сыграть важную роль в войне в Украине, считает Клаудия Таннер.

"Очень важно, чтобы мы более тесно координировали свои действия с нейтральными странами, то есть с теми, которые не входят ни в какой альянс типа НАТО. Почему? Может быть, это станет возможностью, когда придет время, предложить площадку для дипломатических переговоров. В какой-то момент — не сейчас, но в какой-то момент — этот день наступит", — заявила министр.

Недавно Москва отвергла предложение Австрии быть медиатором в конфликте между Россией и Украиной. В Кремле заявили, что, поддержав санкции, Вена стала слишком про-Западной.

Тем не менее, по словам политологов, Австрия занимает в Евросоюзе уникальное место, так как все остальные нейтральные страны блока ведут как минимум двустороннее военное сотрудничество.

"Австрия — единственное нейтральное государство, которое может поддерживать связи с не входящим в блоки Югом и играть особую роль принимающей стороны для международных организаций", — считает профессор Венского университета Хайнц Гертнер.

В то же время эксперты отмечают, что сейчас Австрия вряд ли может защитить свою нейтральную территорию. Слишком мало солдат, да и их подготовка недостаточна. Клаудия Таннер рассчитывает на то, что призывники добровольно продлят время службы до девяти месяцев.

"Сотни молодых людей добровольно взяли на себя обязательство оставаться в австрийских вооруженных силах еще три месяца, а некоторые — даже дольше. Мы будем продолжать работать над этим", — говорит Клаудия Таннер.

Планировалось, что в следующем году бюджет австрийской армии будет практически удвоен. При этом на артиллерию и технику будет тратиться меньше денег. В ближайшие годы оборонный бюджет страны увеличится до 1,5% от ВВП.