"Газпром" возобновляет экспорт газа в Италию через Австрию

Российский концерн "Газпром" в среду заявил о возобновлении экспорта газа в Италию через Австрию. В компании сообщили, что стороны нашли решение по формату взаимодействия в условиях регулятивных изменений, произошедших в Австрии в конце сентября и остановивших 1 октября поток по газопроводу в Тарвизио на северо-востоке страны.

Возобновление поставок подтвердили в итальянской компании Eni. В период паузы "Газпром" поставлял австрийской OMV объем газа, предназначенный для Eni, в результате чего Австрия ускорила заполнение своих подземных хранилищ газа. Приостановка была связана с вопросом новых денежных гарантий, которые должен предоставить "Газпром" австрийскому регулятору.

Сегодня доля российского газа составляет около 10% всего импорта в Италию. В прошлом году через Тарвизио Италия получала 40%. Российский газ экспортируется в Италию через территорию Украины. Евросоюз снижает свою зависимость из-за российской военной агрессии.