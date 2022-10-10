Второй срок для действующего президента Австрии

Действующий президент Австрии Александер Ван дер Беллен заручился поддержкой более половины проголосовавших избирателей и останется на посту главы государства еще шесть лет.

78-летний кандидат от партии "зеленых" набрал 54.6% голосов, оставив далеко позади своих конкурентов. "Немного сложно объяснить, особенно журналистам, но это не просто большинство. 9-го октября большинство означает, что мы получили больше, чем все остальные вместе взятые", — заявил президент.

Победу на выборах Ван дер Беллену предсказывали опросы общественного мнения. "Зеленые" провели предвыборную кампанию под лозунгами "Прозрачность!" и "Стабильность!", характеризуя своего кандидата как гаранта безопасности в условиях растущей инфляции и последствий российского вторжения в Украину.

Один из организаторов предвыборной кампании Питер Вирт говорит: "Эо прекрасно, что удалось завершить все в первом туре. Но "зеленые" любят говорить с людьми. Я бы не испугался второго тура, было бы больше времени на общение с людьми, чтобы они выбрали наши идеи".

Кандидат от правопопулистской Австрийской партии свободы Вальтер Розенкранц набрал чуть более 18%, независимый кандидат Тассило Валлентин — 8,4%. Лидер левоцентристской Пивной партии Доминик Влацни — 8,2%.

Президент в Австрии выполняет преимущественно представительские функции.