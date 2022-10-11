Лидеры G7 осудили Россию

Лидеры Большой семерки предупредили Россию о "серьезных для нее последствиях" в случае применения химического, биологического или ядерного оружия в Украине.

Участники G7 осудили массированные российские бомбардировки украинской гражданской инфраструктуры и в очередной раз заявили о предоставлении экономической и военной помощи.

Лидеры ведущих стран мира внимательно выслушали слова предостережения президента Украины Владимира Зеленского:

— Я благодарю вас за ту помощь, которую вы уже оказали. Она большая, она значительная. Но у российского лидера, который сейчас находится на завершающем этапе своего правления, все еще есть силы для дальнейшей эскалации. Эта возможность - угроза для всех нас.

Зеленский обвинил Россию в желании втянуть в войну Беларусь и призвал "Большую семерку" увеличить военную помощь и содействовать развертыванию противовоздушного щита для защиты его страны от массированных российских бомбардировок.

Москва, в свою очередь, предупредила, что предоставление Украине оружия только затянет страдания украинского народа.