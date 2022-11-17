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Мьянма

Амнистия заключенных в Мьянме

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 Viktoria Sinkevich
Полиция Мьянмы
Полиция Мьянмы   -   Авторское право  Aung Shine Oo/AP

Военное руководство Мьянмы объявило об освобождении и дальнейшей депортации бывшего посла Великобритании Вики Боуман, японского журналиста Тору Куботу, австралийского консультанта бывшего госсоветника, лауреата Нобелевской премии мира 1991 года Аун Сан Су Чжи Шона Тернелла и еще около 6 000 граждан Мьянмы в рамках широкомасштабной амнистии заключённых, приуроченной к празднованию в стране Дня национальной Победы.

По данным правозащитников, число политических заключенных, незаконно удерживаемых властями Мьянмы после военного переворота 1 февраля 2021 года, превышает 16 тыс. человек.