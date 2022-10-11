Спритц - рождённый в Италии ярко-оранжевый аперитив из просекко, дижестива биттера и содовой сегодня завоевал весь мир.

Полтора века назад напиток знали лишь жители северо-востока Италии и конкретно Венеции. В то время Венеция находилась под властью Австро-Венгерской империи, и многие австрийцы находили итальянские вина слишком тяжёлыми, поэтому просили бармена добавить "спритцен" брызги содовой. Так родилось название и первый рецепт спритца.

Вначале аперитивы, такие как вермут и прочие ликеры, которые в основном были итальянскими, употреблялись сами по себе. В качестве аперитива, да, но сами по себе, разве что с небольшим количеством льда или содовой. После 50-х годов ХХ века их начали смешивать и признавать ингредиентами для коктейлей Руди Карраро посол итальянского бренда Select

Биттеры появились позже: более сладкий на вкус апельсиновый Aperol был создан в 1919 году в Падуе; тёмно-красный горький дижестив Select появился в 1920-м в районе Кастелло в Венеции. Учитывая, что Венеция в течение веков была средоточием итальянской торговли специями, у любителей аперитива были под рукой любые ингредиенты для создания идеального рецепта, кстати, до сих пор не изменился, считают специалисты.