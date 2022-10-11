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Япония

Япония снимает почти все ограничения на туризм

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 Euronews
Во многих японских заведениях, например ресторанах или парикмахерских, маски до сих пор обязательны
Во многих японских заведениях, например ресторанах или парикмахерских, маски до сих пор обязательны   -   Авторское право  Hiro Komae/The AP

Япония во вторник сняла почти все "ковидные" ограничения для въезжающих в страну туристов. Теперь иностранцы могут путешествовать совершенно самостоятельно, а не в составе организованных групп, отменяется лимит на 50 тысяч туристов в сутки, Токио возобновляет действие безвизовых соглашений с несколькими десятками стран.

В то же время по-прежнему необходимо быть вакцинированными — не менее трёх доз — или предоставить недавний результат теста.

Япония стала одной из последних стран мира, отменяющих жёсткие требования. Внутри страны такая политика часто подвергалась критике в том числе из-за потери туристических доходов: до пандемии гости приносили стране около 35 миллиардов долларов ежегодно.