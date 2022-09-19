Страны Балтии не впускают россиян с шенгенскими визами

В понедельник вступил в силу запрет на въезд в Литву граждан России с действующими шенгенскими визами, введенный в связи с российским вторжением в Украину. По данным Службы охраны государственной границы при МВД республики, на утро 19 сентября, одиннадцати россиянам было отказано во въезде в страну.

Министр внутренних дел республики Агне Билотайте вновь объяснила причины принятия такого решения: "Российское государство непредсказуемо и агрессивно. Мы видим, что три четверти граждан этой страны поддерживают ее действия. Недопустимо, чтобы российские граждане, поддерживающие войну, могли свободно путешествовать по миру, Литве и ЕС". "Речь идет о вопросах безопасности. Поддержка войны может создать угрозу безопасности как для нашего государства, так и всего Европейского Союза".

На КПП Лаворишкес образовались очереди из желающих попасть в Литву через белорусскую территорию.

Водитель: "Я считаю, что россияне, наверное, сами мирные граждане не при чем, наверное, ко всей этой ситуации, мне кажется, что это решение неправильное".

Водитель грузовика: "Это политические моменты. Меня это не касается. Я работаю на грузовике. Конечно, надо дружить странами".

Ограничили въезд российских граждан Латвия, Польша и Эстония. Исключения сделаны только для дипломатов, водителей грузового транспорта, а также для граждан, въезжающих по семейным и гуманитарным обстоятельствам.