Штайнмайер приехал в Японию с официальным визитом

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и премьер-министр Японии Фумио Кисида заявили о необходимости сохранять санкции против России и продолжать поддерживать Украину.

Таковы итоги переговоров политиков, которые прошли во время официального визита немецкого президента в Токио.

Стороны также выразили озабоченность из-за угроз применения ядерного оружия и договорились усилить сотрудничество для создания "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона". Штайнмайер и Кисида подчеркнули, что вопросы безопасности в Европе и Азии нельзя рассматривать отдельно друг от друга.

Президент Германии и премьер-министр Японии также подтвердили, что Берлин и Токио будут работать вместе для решения вопросов в рамках G7. В этом году принимающей страной Группы семи является Германия, а в следующем — Япония.

Визит Франка-Вальтера Штайнмайера в Японию проходит с 1 по 3 ноября. Ожидается, что президент Германии также встретится с японским императором Нарухито.

При этом накануне стало известно, что Япония не будет выходить из нефтегазового проекта "Сахалин-1" на Дальнем Востоке России.

""Сахалин-1" – "крайне важный проект с точки зрения энергетической безопасности", – заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура.

Доля японского консорциума SODECO в российском проекте составляет около 30%.