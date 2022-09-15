Турция нуждается в российских туристах

Туризм в Турции восстанавливается после заметного и болезненного спада во время пандемии.

Иностранные посетители - основной источник дохода для Нико Вальдеса, владельца рыбного ресторана на берегу Босфора в Стамбуле. Но в этот раз ему приходится иметь дело с несколько другими сложностями.

У нас большие проблемы с кредитными картами. Россияне приходят в ресторан, хотят оплатить картами, а наши терминалы их отказываются принимать. Все расстроены, я расстроен - мой клиент тоже. У россиян трудная ситуация Нико Вальдес хозяин ресторана

Кристина Йовановски, Euronews:

— В то время как российские туристы продолжают приезжать в Турцию, ЕС ужесточает правила для них. Это произошло после того, как правительство Украины призвало ЕС и "Большую семерку" запретить им въезд. Министерство иностранных дел Украины не ответило на просьбу Euronews прокомментировать, должна ли Анкара сделать то же самое. Турция сыграла уникальную роль в войне - поставляя беспилотники Украине, она одновременно поддерживает отношения с Россией, в особенности, финансовые.

Яхта, предположительно принадлежащая российскому миллиардеру Дмитрию Каменщику, пришвартована на популярном южном побережье Турции. Это одна из нескольких яхт российских олигархов, которые, как сообщается, нашли причал в Турции после введения западных санкций против России.

В августе США предупредили, что существует риск штрафных санкций для турецких компаний, если они будут работать с россиянами, попавшими под санкции. Анкара эти опасения развеяла, заявив, что будет развивать торговлю со своими соседями, при этом не противореча санкциям.

Любой бизнес, который может привлечь Турция, жизненно важен для ее разрушенной экономики, уровень инфляции в стране сейчас превышает 80%.

Это оказывает серьезное давление на популярность президента Турции. По опросам, на предстоящих в следующем году выборах Реджеп Тайип Эрдоган во втором туре проиграет любому из соперников.

Экономист Джан Сельчуки считает, что доходы от туризма особенно важны в этом сезоне, поскольку Эрдогану предстоят самые сложные выборы.

Учитывая нынешнюю макроэкономическую ситуацию в Турции и острую потребность в обмене валюты, я бы сказал, что российские туристы очень важны Джан Сельчуки Экономист

Нико говорит, что почти половина его прибыли приходится на россиян.

У нас экономика в плохом состоянии, когда россияне приезжают сюда - наша экономика выравнивается Нико Вальдес хозяин ресторана

Согласно официальным данным, Россия в этом году стала вторым по величине источником для ключевого туристического сектора Турции - за первые 7 месяцев ее посетили почти 2,2 миллиона человек.