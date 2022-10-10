Жертвами оползня в Венесуэле стали более 20 человек

Не менее 25 человек стали жертвами оползней в венесуэльском городе Лас-Техериас на севере страны. Ещё несколько десятков числятся пропавшими без вести. Из-за проливных дождей, принесённых ещё несколько дней назад карибским ураганом "Хулия", вышли из берегов несколько рек. Принесённая оползнями грязь заполнила улицы и заблокировала выходы из домов. В поисково-спасательной операции задействованы более тысячи человек.

Всего из-за ливней и наводнений в северных районах Венесуэлы повреждены около 20 тысяч зданий. Из-за разрушенной инфраструктуры доставка помощи в пострадавшие районы затруднена.

Президент страны назвал регион зоной бедствия, а также объявил трёхдневный национальный траур по погибшим в Лас-Техериасе.