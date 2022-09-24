"Фиона" пришла в Канаду

Шторм "Фиона" в субботу обрушился на северо-восток Канады, сразу успев обесточить полмиллиона домов. Несмотря на то, что стихия несколько ослабла, и метеорологи понизили её статус с урагана до шторма, скорость ветра может превышать 130 км/ч. Уже есть сообщения о поваленных деревьях, сорванных крышах домов и затопленных дорогах.

Ранее специалисты заявляли, что "Фиона" может стать самым сильным ураганом в истории Канады. Штормовое предупреждение выпущено для пяти провинций на атлантическом побережье.

Неделю назад стихия принесла разрушения, наводнения и оползни в Пуэрто-Рико и Доминиканскую республику, а позже ударила по Бермудским островам.