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США

Разрушительные последствия урагана "Иэн"

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 Ирина Шелудкова
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Масштабы разрушений еще предстоит оценить
Масштабы разрушений еще предстоит оценить   -   Авторское право  Gerald Herbert/AP

В США растет число жертв последствий удара стихии. По последним данным, в штате Флорида погибли не менее 73 человек, но это число может возрасти .Ураган "Иэн" обрушился на побережье Флориды в среду. Без электричества в штате остаются около миллиона потребителей. 

Затем "Иэн" продолжил свой разрушительный путь. В  Северной Каролине погибли не менее четырех человек. Сейчас "Иэн" ослаб и несет с собой дождливую погоду в район горной системы Аппалачи. 

Власти проводят оценку ущерба. Президент США посетит пострадавшие районы в ближайшие дни.  По его словам стихийное бедствие может оказаться одним из самых разрушительных в истории страны. Губернатор Флориды Рон Десантис заявил, что на полное восстановление потребуются годы.

В штате было проведено уже свыше тысячи спасательных операций. "Проект Dynamo спасал американцев в Афганистане, спасал афганских беженцев, спасал в Украине беженцев и американцев. Сегодня мы спасаем американцев, которые стали беженцами во Флориде.Люди, которых вывезли, не знают, что им делать дальше, они стали бездомными", — рассказывает основатель проект Брайан Стерню 

"Я не хочу уезжать из дома где прожила 47 лет", — рассказывает жительница Флориды. 

Некоторые районы Флориды до сих недоступны. В штате наблюдается острая нехватка питьевой воды.