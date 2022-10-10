В Грузии растёт "индекс хачапури"

В Грузии стремительными темпами растёт "индекс хачапури" — местный аналог "индекса биг-мака". По данным Тбилисского госуниверсита, который и высчитывает цену национального блюда, сегодня хачапури стоит примерно на треть дороже, чем в прошлом году.

По данным национальной статистики, в годовом выражении инфляция в стране уже превысила в среднем 11,5%, а цены на продукты питания выросли ещё больше.

"Люди не смогут угнаться за ростом цен. У большинства моих знакомых зарплата составляет 400 лари, это 150 евро, и с такой суммой мало что можно сделать".

Среди причин высокой инфляции называют глобальный энергетический кризис, неблагоприятные для сельского хозяйства погодные условия, а также массовый приток беженцев из России.

Георгий Папава, экономист:

"Уже с марта мы наблюдаем, как мигранты въезжают в Грузию. А сейчас решения, принятые российским правительством, ещё больше увеличили число мигрантов, естественно, это влияет на спрос и приводит к росту цен".

В ответ на высокую инфляцию Национальный банк Грузии намерен проводить жёсткую политику, поддерживая высокую ставку рефинансирования; представители регулятора заявляют, что их цель — снизить инфляцию в следующем году до 3%.