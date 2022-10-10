English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
This content is not available in your region
Дания

Остров Борнхольм остался без электричества

Access to the comments Комментарии
 Euronews
Датский остров Борнхольм
Датский остров Борнхольм   -   Авторское право  Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Датский остров Борнхольм, расположенный в Балтийском море рядом с трубопроводами "Северный поток", оказался полностью обесточен в результате обрыва кабеля, по которому он получает электроэнергию из Швеции.

Как сообщают СМИ, точная причина отключения неизвестна, но, вероятно, это связано с необнаруженным повреждением электрического кабеля, соединяющего остров с материковой частью Швеции.

На прошлой неделе военные суда прибыли на Борнхольм, вблизи которого два взрыва серьезно повредили газопроводы "Северный поток 1" и "Северный поток 2".

Позднее были обнаружены еще два разрыва трубопровода к северу от опознавательной зоны ПВО Швеции, но о взрывах не сообщалось.

Еврокомиссия классифицировала инциденты как "диверсию".

Подачу электроэнергии на Борнхольме обещают возобновить в течение дня. Население острова составляет около 40 тысяч человек.