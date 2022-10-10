Остров Борнхольм остался без электричества

Датский остров Борнхольм, расположенный в Балтийском море рядом с трубопроводами "Северный поток", оказался полностью обесточен в результате обрыва кабеля, по которому он получает электроэнергию из Швеции.

Как сообщают СМИ, точная причина отключения неизвестна, но, вероятно, это связано с необнаруженным повреждением электрического кабеля, соединяющего остров с материковой частью Швеции.

На прошлой неделе военные суда прибыли на Борнхольм, вблизи которого два взрыва серьезно повредили газопроводы "Северный поток 1" и "Северный поток 2".

Позднее были обнаружены еще два разрыва трубопровода к северу от опознавательной зоны ПВО Швеции, но о взрывах не сообщалось.

Еврокомиссия классифицировала инциденты как "диверсию".

Подачу электроэнергии на Борнхольме обещают возобновить в течение дня. Население острова составляет около 40 тысяч человек.