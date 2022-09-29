Четвёртая утечка из "Северных потоков"Комментарии
Шведская береговая охрана обнаружила в своих территориальных водах четвёртую утечку газа из "Северных потоков". Предположительно, новый прорыв возник в одной из ниток "СП-2" и масштаб разрушений там немного меньше, чем в предыдущих трёх случаях.
Пока неизвестно, идёт ли речь о второй нитке "СП-2", которая до сих пор, как предполагается, оставалась неповреждённой.
Официальное расследование уже ведут в Германии, Дании, России и Швеции. Причём в Европе произошедшее называют саботажем, а российские власти классифицировали его как акт международного терроризма.
С разных сторон высказываются косвенные обвинения в адрес России, Украины, Польши, США.
На этом фоне в Норвегии заявили, что усиливают охрану своих нефтегазодобывающих платформ и энергетической инфраструктуры, поскольку на фоне отказа от российских источников именно Норвегия становится главным поставщиком углеводородов в ЕС.
Тор Ивар Стрёммен, ВМС Норвегии:
"Европа может найти замену российскому газу. Но если начнутся перебои с поставками норвежского газа, то тогда европейская экономика рухнет и зимой будет темно и холодно".
В Литве в четверг сообщили, что также усилят охрану СПГ-терминала в Клайпеде.
Оба газопровода из России в Европу не действуют, хотя и заполнены: "Поток-2" так и не был запущен, а "Поток-1" остановлен в начале сентября.
Россия потребовала созвать экстренное заседание Совета безопасности ООН. Встречу назначили на вечер пятницы.