Четвёртая утечка из "Северных потоков"

Шведская береговая охрана обнаружила в своих территориальных водах четвёртую утечку газа из "Северных потоков". Предположительно, новый прорыв возник в одной из ниток "СП-2" и масштаб разрушений там немного меньше, чем в предыдущих трёх случаях.

Пока неизвестно, идёт ли речь о второй нитке "СП-2", которая до сих пор, как предполагается, оставалась неповреждённой.

Официальное расследование уже ведут в Германии, Дании, России и Швеции. Причём в Европе произошедшее называют саботажем, а российские власти классифицировали его как акт международного терроризма.

С разных сторон высказываются косвенные обвинения в адрес России, Украины, Польши, США.

На этом фоне в Норвегии заявили, что усиливают охрану своих нефтегазодобывающих платформ и энергетической инфраструктуры, поскольку на фоне отказа от российских источников именно Норвегия становится главным поставщиком углеводородов в ЕС.

Тор Ивар Стрёммен, ВМС Норвегии:

"Европа может найти замену российскому газу. Но если начнутся перебои с поставками норвежского газа, то тогда европейская экономика рухнет и зимой будет темно и холодно".

В Литве в четверг сообщили, что также усилят охрану СПГ-терминала в Клайпеде.

Оба газопровода из России в Европу не действуют, хотя и заполнены: "Поток-2" так и не был запущен, а "Поток-1" остановлен в начале сентября.

Россия потребовала созвать экстренное заседание Совета безопасности ООН. Встречу назначили на вечер пятницы.