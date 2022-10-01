"Северный поток - 2": утечка прекратилась

Датское энергетическое агентство сообщает, что один из двух прорвавшихся газопроводов в Балтийском море, по-видимому, прекратил утечку природного газа.

По данным компании, эксплуатирующей "Северный поток - 2", давление в трубопроводе, который проходит из России в Германию стабилизировалось, а это значит, что газа там больше не осталось. После постройки "Северный поток-2" уже был наполнен газом до рабочего давления и подготовлен к прокачке.

В минувший вторник стало известно об авариях на трёх нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2", произошедших в результате взрывов. Одна из ниток пролегала вблизи датского острова Борнхольм.

Еврокомиссия классифицировала инциденты как "диверсию".