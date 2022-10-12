Франция: забастовщики продолжат борьбу

Забастовка на нефтеперерабатывающем заводе Esso-ExxonMobil в Порт-Жероме в Нормандии была единогласно возобновлена в среду утром, несмотря на высказанную накануне премьер-министром Франции угрозу реквизировать склады нефтяной группы c привлечением военных. Сотрудников могут заставить выйти на работу - ни в свою очередь грозят подать в суд, чтобы отменить реквизицию.

Координатор левого профсоюза CGT Exxon Mobil Кристоф Обер:

"Вы должны знать, что мы будем бороться, это явный вызов нашему праву на забастовку! К сожалению, закон больше не соблюдается, наши свободы нарушаются. Наше право на забастовку подвергается добовой атаке, мы не допустим этого".

В этой среду забастовкой были охвачены шесть из семи нефтеперерабатывающих заводов во Франции, в том числе два завода группы Exxon-Mobil. Правительство обосновало свои требования возобновить работу соглашением о заработной плате, заключенным в понедельник между двумя профсоюзами (за исключением CGT) и руководством группы. С другой стороны, не наблюдается никакого социального прогресса или реквизиций в TotalEnergies, где бастуют четыре нефтеперерабатывающих завода.

Блокировки сильно осложняют жизнь французских автомобилистов: около 30% заправочных станций в стране не работают или не могут предложить все виды топлива. Особенно критическая ситуация сложилась в районе Парижа и в Верхней Франции. Некоторые департаменты ввели ограничения: не более 30 литров горючего на один автомобиль.