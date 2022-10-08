Война в Украине: Запорожье под обстрелом

Командующим Объединённой группировкой российских войск, воюющих в Украине, назначен главком Воздушно-космических сил (ВКС) РФ генерал армии Сергей Суровикин. Об этом заявил на брифинге представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Это редкое признание кадровых изменений в минобороны прозвучало в то время, как российские войска находятся в затруднительном положении перед лицом контрнаступления ВСУ и крупных неудач на северо-востоке Украины. Министерство обороны Великобритании характеризует Суровикина как "заведомо коррумпированного и жестокого генерала даже по меркам российской армии".

У 55-летнего Суровикина богатый боевой опыт: до Украины он ранее командовал российскими войсками в Сирии, в Чечне и в Таджикистане.

Россия впервые нанесла удар по Запорожью с помощью начинённых взрывчаткой "беспилотников-камикадзе". Число погибших в результате ракетного удара по жилому дому в городе возросло до 11 человек. Губернатор области Александр Старух заявил, что дроны "Шахед-136" иранского производства повредили два объекта инфраструктуры, несколько ракет попало в город, ранен один человек. МИД Ирана поставку беспилотников в Россию отрицает.

МАГАТЭ возобновила призывы к созданию защитной зоны на Запорожской атомной электростанции в Украине, осудив ночные обстрелы линии электропередач как "чрезвычайно безответственные". В результате обстрела была перерезана линия электропередач, которая снабжает системы охлаждения контролируемого Россией завода.