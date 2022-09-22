Россия и Украина обменялись пленными

Россия и Украина произвели обмен пленными — крупнейший с начала войны. При посредничестве целого ряда иностранных государств в ночь на четверг Москва освободила 215 человек, а Украина — 55.

Среди украинских пленных — 108 бойцов "Азова", в том числе пятеро высокопоставленных командиров. В рамках договорённостей командующие до конца боевых действий будут интернированы в Турции.

"Азов" объявлен российским властями террористической организацией, и ряд российских политиков призывали запретить обмен пленных бойцов этой части.

Кроме того, журналисты заметили среди освобождённых 10 иностранцев, воевавших на стороне Украины, в том числе — двоих британцев и марокканца, которых приговорили к смертной казни в суде непризнанной Донецкой республики.

Среди освобождённых украинской стороной оказался гражданин Украины, политик и бизнесмен Виктор Медведчук. До войны его называли лидером "пророссийских сил" в украинской политике и близким другом Владимира Путина. Медведчуку арестовали в апреле, ему грозил 15-летний срок за госизмену.

На фоне возвращения пленных 300 тысяч россиян готовятся к отправке на фронт: российские власти объявили о частичной мобилизации. Это привело к крупнейшему за несколько месяцев всплеску антивоенных протестов в крупных городах страны. По данным правозащитников, при разгоне этих манифестаций задержаны почти 1400 человек.