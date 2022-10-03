Украина: аннексия, деоккупация Лимана и первый корвет ВМС

В понедельник Госдума рассмотрит проекты законов о принятии в состав России четырех аннексированных украинских регионов и ратификации соответствующих договоров.

Документы на рассмотрение палаты внес накануне Владимир Путин.

С тех пор украинский президент объявил о "полной зачистке" от российских сил стратегического города Лиман в Донецкой области.

По словам Владимира Зеленского, успехи ВСУ на этом не ограничатся, в том числе это касается и аннексированных регионов. Президент отметил, что на освобожденных территориях о российском присутствии быстро забудут.

Владимир Зеленский, президент Украины:

— Недавно кто-то где-то провел псевдореферендумы, но когда возвращается украинский флаг, никто не вспоминает о российском фарсе с какими-то бумажками и какими-то аннексиями. Кроме, конечно, правоохранительных органов Украины. Потому что все, кто причастен к любым элементам агрессии против нашего государства, будет нести за это ответственность.

Также накануне украинский президент приветствовал спуск на воду первого военного корабля ВМС Украины - корвета "Гетман Иван Мазепа". В церемонии в Стамбуле приняла участие супруга президента. Корвет серии "Ада" был заложен в прошлом году, и планируется, что он будет адаптирован ко всем типам противокорабельных ракет.

Согласно открытым данным, это корабль длиной 99,5 м и водоизмещением 2400 тонн, вооруженный торпедными аппаратами, противокорабельными ракетами, зенитным ракетным комплексом, а также пушкой и пулеметами.