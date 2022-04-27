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Австрия

Австрия реорганизует армию по швейцарскому сценарию

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 Johannes Pleschberger
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Построение австрийской армии в Корнойбурге
Построение австрийской армии в Корнойбурге   -   Авторское право  Euronews

В Корнойбурге под Веной раздается барабанный бой, а в небо поднимается красно-бело-красный трибанд. Нейтральная Австрия переживает военную реорганизацию.

Десятилетиями армия была обделена вниманием и сократилась до 50 тысяч военнослужащих. В свете военного конфликта в Украине министр обороны Клаудия Таннер намерена значительно расширить вооруженные силы, увеличив бюджет более чем в два раза.

Нейтралитет закреплен в нашей конституции, поэтому вопрос о вступлении в военный союз не поднимается. Цель военного бюджета - достичь 1% ВВП в этом году, а затем поэтапно довести его до 1,5%
Клаудия Таннер
министр обороны Австрии

География Австрии имеет оборонительные преимущества - альпийская республика окружена странами НАТО, что значительно усложнит план прямого нападения со стороны, например, России. Но какую стратегию выберет страна со своей сократившейся армией?

До недавнего времени Австрия, как и Сербия, поддерживала дружеские отношения и с Россией, и с НАТО. Это резко изменилось после начала войны в Украине.

Но членство в НАТО, к чему стремятся такие страны как Финляндия и Швеция, в Австрии не пользуется общественной поддержкой. Что делает более вероятным выбор Веной третьего пути: модернизировать свою армию до уровня швейцарской.

При этом военные расходы соседней (альпийской) страны площадью вдвое меньше в два раза больше австрийских.

Несмотря на это кажется маловероятным, что консервативному министру обороны удастся убедить своего союзника по коалиции "зеленых" в необходимости столь значительного увеличения бюджета. Оппозиция также настроена скептически.

Я не вижу соглашения между двумя правительственными партиями по поводу 1,5% ВВП. В единственном существующем говорится об 1%, а это, в конечном итоге, 4 миллиарда евро в год
Роберт Лаймер
Австрийская социал-демократическая партия

Йоханнес Плешбергер, Euronews:

— Не позднее октября должен быть окончательно утвержден новый военный бюджет. Тем временем правительство отклонило предложение о продлении срока военной службы, который в Австрии в настоящее время составляет шесть месяцев. Так что вопрос, сможет ли Австрия довести свои оборонительные способности до уровня Швейцарии, остается открытым.

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