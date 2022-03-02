Австрия решила лучше обороняться

На фоне войны на Украине министр обороны Австрии Клаудия Таннер хочет усилить оборонный потенциал. В планах - развитие инфраструктуры, как, например, эта новая тренировочная база под Веной, и модернизация вооружений и технологий. Министр напомнила, что бюджет наращивался несколько последних лет.

"Сегодня он составляет 2,71 миллиарда евро в год - это исторический максиму для Австрии, - рассказала Таннер. - Но мы никогда не обманывали себя, этого, конечно, недостаточно, чтобы компенсировать десятилетия пренебрежения".

Австрия - постоянно нейтральная страна и с 50-х годов прошло века строит свою внешнюю политику исходя из этого особого статуса, она избегает участия в войнах и военных альянсах. И мало тратит на оборону!

Так, другие нейтральные страны, Финляндия и Швеция, выделяют на армию почти полтора процента ВВП, Австрия - не более 0,6 процента.

Старая инфраструктура, дефицит специалистов - вот неполный перечень проблем, о которых говорит военный обозреватель Мартин Розенкранц. "Все последние годы Австрия делала ставку на вооружения с низкой поражающей силой", - отмечает он.

Сегодня Вена признает, что нейтралитет - не повод оставаться безоружным. В правительстве идут активные консультации о дополнительных инвестициях в военный сектор.