Совет ООН по правам человека назначит спецдокладчика по России

ООН учреждает должность спецдокладчика по правам человека в России: впервые в истории такой мандат создан в отношении страны, входящей в число постоянных членов Совбеза ООН. Имя докладчика станет известно в течение нескольких недель.

Сама Россия вышла из состава СПЧ в апреле: за её исключение проголосовала Генассамблея. Но Москва сохраняет статус наблюдателя в Совете.

Мирк Бихлер, Посол Люксембурга в СПЧ ООН:

"В течение многих лет мы наблюдаем неуклонное ухудшение ситуации с правами человека в Российской Федерации, и в последние месяцы положение ухудшается ещё быстрее. Драконовские законы, направленные на подавление независимых СМИ и "нежелательных" организаций, жёсткие санкции против любого, кто ставит под сомнение действия властей, большое число людей, арестованных в связи с демонстрациями — вот некоторые недавние примеры политики систематических репрессий".

Решение Совет принял в тот же день, когда правозащитная организация "Мемориал", ликвидированная по решению российского суда, стала одним из лауреатов Нобелевской премии мира.

Представитель России при ООН обвинил западные страны в использовании СПЧ в политических целях и отметил, что назначение спецдокладчика поддержали менее половины участников Совета: 17 "за" при 24 воздержавшихся и 6 голосах "против".