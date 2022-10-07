Путин отмечает 70-летие

Президенту России 7 октября исполнилось 70 лет. Почти треть из них Владимир Путин находится у власти и уходить пока не собирается.

Этот юбилей он отмечает на фоне начатой им войны в Украине. По данным источников, близких к правительству РФ, в Кремле сочли неуместным праздновать эту дату широко в нынешней ситуации. Но Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил духовенство и верующих вознести молитвы за здравие президента.