Руководство ЕС договаривается о новых мерах в отношении России

Лидеры стран-членов ЕС и руководители высших органов Евросоюза собрались в Праге на неформальный саммит. Эта встреча посвящена трём большим темам: вторжение России в Украину, энергетический и экономический кризисы. Предполагается, что переговоры помогут европейским лидерам согласовать общую линию, прежде всего, для проведения дальнейшей политики в отношении Москвы, – анонсировал глава Евросовета Шарль Мишель:

«На повестке этого дня у нас очень важный вопрос, конечно же это война в Украине. Нам важно сохранить единство, быть по-прежнему твёрдыми в поддержке Украины: в финансовой помощи, заявлениях и военной помощи. Также очень важно проявлять особую твёрдость в осуждении российской агрессии. Мы не признаём и никогда не признаем псевдореферендумы и незаконную аннексию».

Переговоры об энергетике приобретают особое значение с приближением зимних холодов. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Европа пытается предотвратить возможный дефицит топлива:

«Российская война, конечно, оказывает своё влияние на мировую экономику, и мы собираемся обсудить это, прежде всего в контексте цен на энергоносители и дефицита топлива. Цены на энергию стремительно растут, но если вы посмотрите на динамику последних 7 месяцев, вы заметите, что Россия осознанно и систематически сокращала поставки газа в ЕС. Но мы смогли это компенсировать».

Участников неформального саммита в Праге встречали, в том числе, протестующие. Сразу несколько объединений организовали уличные акции с требованием значительно увеличить поддержку Украины со стороны Евросоюза. Они настаивают на лишении России права вето в Совбезе ООН.