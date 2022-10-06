Война в Украине: карта боевых действий по данным ISW (06.10.2022)Комментарии
По данным Института по изучению войны (ISW), контрнаступление Украины на севере Харькова ещё не завершилось: после месяца успешных операций ВСУ сейчас продвигаются в западную часть Луганской области.
Продолжающиеся северные и южные контрнаступления Украины, вероятно, вынуждают Кремль уделять первоочередное внимание обороне одного направления операций в ущерб другому, что потенциально увеличивает вероятность успеха Украины в обоих направлениях.
По данным Министерства обороны Великобритании, Россия направила большую часть своих крайне недоукомплектованных воздушно-десантных сил на оборону Херсона.
На северо-востоке украинские войска, вероятно, продолжают наступление в районе Купянска.
Они также добились успехов на северо-западе Луганщины, в районе Сватово. Примерно в 20 км к юго-западу от Сватово украинские войска отбили Грековку и Макеевку.
Лидер самопровозглашенной так называемой "Донецкой народной республики"! заявил, что "ситуация вокруг Кременной стабилизируется".
На юге, как сообщает ISW, украинские войска, вероятно, укрепили позиции и перегруппировались в северной части Херсонской области после того, как за последние 48 часов добились значительных успехов.
Министерство обороны Великобритании сообщает о том, что повреждённая переправа через Днепр в этом районе остается одним из немногих доступных ВСУ маршрутов для пополнения сил.
Перед Россией стоит дилемма: отвод боевых сил через Днепр делает оборону остальной части Херсонской области более надежной - но политический императив будет заключаться в том, чтобы остаться и защищаться.
Таким образом, у России в настоящее время мало дополнительных качественных сил быстрого развёртывания, доступных для стабилизации фронта: командование, вероятно, нацелено на переброску мобилизованных резервов на этот сектор.