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мир

Война в Украине: карта боевых действий по данным ISW (06.10.2022)

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 Euronews
Саша Вакулина /Euronews
Саша Вакулина /Euronews   -   Авторское право  Euronews

По данным Института по изучению войны (ISW), контрнаступление Украины на севере Харькова ещё не завершилось: после месяца успешных операций ВСУ сейчас продвигаются в западную часть Луганской области. 

Продолжающиеся северные и южные контрнаступления Украины, вероятно, вынуждают Кремль уделять первоочередное внимание обороне одного направления операций в ущерб другому, что потенциально увеличивает вероятность успеха Украины в обоих направлениях.

По данным Министерства обороны Великобритании, Россия направила большую часть своих крайне недоукомплектованных воздушно-десантных сил на оборону Херсона.

На северо-востоке украинские войска, вероятно, продолжают наступление в районе Купянска.

Они также добились успехов на северо-западе Луганщины, в районе Сватово. Примерно в 20 км к юго-западу от Сватово украинские войска отбили Грековку и Макеевку.

Лидер самопровозглашенной так называемой "Донецкой народной республики"! заявил, что "ситуация вокруг Кременной стабилизируется".

На юге, как сообщает ISW, украинские войска, вероятно, укрепили позиции и перегруппировались в северной части Херсонской области после того, как за последние 48 часов добились значительных успехов.

Министерство обороны Великобритании сообщает о том, что повреждённая переправа через Днепр в этом районе остается одним из немногих доступных ВСУ маршрутов для пополнения сил.

Перед Россией стоит дилемма: отвод боевых сил через Днепр делает оборону остальной части Херсонской области более надежной - но политический императив будет заключаться в том, чтобы остаться и защищаться.

Таким образом, у России в настоящее время мало дополнительных качественных сил быстрого развёртывания, доступных для стабилизации фронта: командование, вероятно, нацелено на переброску мобилизованных резервов на этот сектор.