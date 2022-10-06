Война в Украине: карта боевых действий по данным ISW (06.10.2022)

По данным Института по изучению войны (ISW), контрнаступление Украины на севере Харькова ещё не завершилось: после месяца успешных операций ВСУ сейчас продвигаются в западную часть Луганской области.

#Ukraine’s northern #Kharkiv counteroffensive has not yet culminated after one month of successful operations and is now advancing into western #Luhansk Oblast. https://t.co/xAmur7d3HGpic.twitter.com/1zaeqZffz0 — ISW (@TheStudyofWar) October 6, 2022

Продолжающиеся северные и южные контрнаступления Украины, вероятно, вынуждают Кремль уделять первоочередное внимание обороне одного направления операций в ущерб другому, что потенциально увеличивает вероятность успеха Украины в обоих направлениях.

По данным Министерства обороны Великобритании, Россия направила большую часть своих крайне недоукомплектованных воздушно-десантных сил на оборону Херсона.

На северо-востоке украинские войска, вероятно, продолжают наступление в районе Купянска.

Eastern #Ukraine Update:



Ukrainian troops also likely continued advances in northeastern #Kharkiv Oblast near the #Kupyansk area on October 5. /2https://t.co/KBHCXtN1Qd — ISW (@TheStudyofWar) October 6, 2022

Они также добились успехов на северо-западе Луганщины, в районе Сватово. Примерно в 20 км к юго-западу от Сватово украинские войска отбили Грековку и Макеевку.

Лидер самопровозглашенной так называемой "Донецкой народной республики"! заявил, что "ситуация вокруг Кременной стабилизируется".

На юге, как сообщает ISW, украинские войска, вероятно, укрепили позиции и перегруппировались в северной части Херсонской области после того, как за последние 48 часов добились значительных успехов.

Southern Axis Update:#Ukrainian troops likely consolidated positions and regrouped in northern #Kherson Oblast after making major gains in the last 48 hours. /1https://t.co/KBHCXtN1Qdpic.twitter.com/N6OXHqcFoF — ISW (@TheStudyofWar) October 6, 2022

Министерство обороны Великобритании сообщает о том, что повреждённая переправа через Днепр в этом районе остается одним из немногих доступных ВСУ маршрутов для пополнения сил.

Перед Россией стоит дилемма: отвод боевых сил через Днепр делает оборону остальной части Херсонской области более надежной - но политический императив будет заключаться в том, чтобы остаться и защищаться.

Таким образом, у России в настоящее время мало дополнительных качественных сил быстрого развёртывания, доступных для стабилизации фронта: командование, вероятно, нацелено на переброску мобилизованных резервов на этот сектор.