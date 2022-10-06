Владимир Зеленский призывает усилить давление на Кремль

Украинский город Запорожье в четверг подвергся нескольким ракетным обстрелам. По данным местных властей, ночью российские ракеты упали в центре города, попав в том числе в многоэтажные жилые дома. Сообщается по меньшей мере об одной погибшей женщине; среди пострадавших есть дети. Утром, когда работы на месте разрушенных домов ещё не прекратились, произошли повторные удары.

В Минобороны России при этом заявили, что обстреляли в Запорожье склады боеприпасов и цеха по ремонту авиатехники.

Владимир Зеленский, президент Украины:

"Необходимо наказать агрессора: усилить санкции против России, остановить любое сотрудничество с Россией и её компаниями, исключить её изо всех международных организаций или по крайней мере приостановить её членство, ограничить её возможности влиять на работу международных учреждений, в первую очередь ООН".

Между тем из нескольких сёл под городом Лиман эвакуируют мирных жителей. Этот район был освобождён от российских войск несколько дней назад. Эвакуация проводится из населённых пунктов, где, по мнению украинских властей, было бы тяжело пережить осень и зиму. Многим из местных жителей приходится покидать свои дома уже не в первый раз.

Российское государственное телевидение на этом фоне демонстрирует кадры обучения новобранцев: заявлено, что это происходит в Херсонской области. Недавно мобилизованных военнослужащих учат воевать в городских условиях, обезвреживать и устанавливать взрывные устройства, укреплять свои позиции. В начале недели в минобороны России заявили, что в рамках мобилизации, которую Кремль называет частичной, призвано уже более 200 тысяч человек.