Украина: карта боевых действий по данным ISW, 4 октября

За последние 24 часа украинские войска добились значительных успехов в районе Лимана, на северо-востоке, и в Херсонской области на юге, — сообщает Институт изучения войны.

Теперь у России больше нет полного контроля ни над одной из четырёх областей Украины, об аннексии которых она объявила на прошлой неделе.

После возвращения ключевого восточноукраинского города Лиман в выходные, украинские войска продолжили контрнаступление и продвинулись в Луганской области.

Видеозапись с геолокацией подтверждает заявления России о том, что украинские войска продолжают наступление к востоку от Лимана и, возможно, прорвались через границу Луганской области в направлении Кременной и Сватово.

Как ранее сообщал "Институт изучения войны", российские группировки на севере Херсонской области и на Лиманском фронте в основном состояли из частей и подразделений, которые до войны были в числе главных ударных сил российской армии.

На юге украинские войска, вероятно, добились крупнейшего с начала войны успеха в этом регионе: прорвались через линию фронта и быстро продвигаются на северо-западе и северо-востоке Херсонской области и вдоль реки Днепр.

Российские военные признали успехи сил Киева в Херсонской области.

Российские официальные лица признали, что Кремль всё ещё решает, какие районы оккупированной Украины он "аннексировал", хотя верхняя палата российского парламента единогласно ратифицировала закон об аннексии Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.