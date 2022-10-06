Жители Запорожья бегут в укрытия во время обстрела города. Многим украинцам, в том числе детям, приходится пережидать тревогу в подвалах и подземных переходах. Утром 6 октября семь российских ракет ударили по жилым домам в центре города: одна женщина погибла, еще несколько человек были госпитализированы. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

Между тем жители поселка Старый Салтов в Харьковской области готовят свои подвалы к зимовке: из-за многочисленных бомбардировок во многих квартирах выбиты стекла, и они стали непригодны для жилья. Часть домов разрушена целиком, поэтому некоторые целыми семьями переселились в подвалы. При этом в Старом Салтове с апреля нет элетричества, воды и газа.