Литва установила новую систему сканирования поездов на границе с Беларусью. Цель проекта стоимостью почти в шесть миллионов евро — остановить контрабанду.

Высокоточная рентгенографическая система способна просвечивать вагоны и определять химический состав, структуру и цвет грузов.

Сейчас сканер тестируют на железнодорожном пункте пропуска Гудогай-Кяна.

"Особенность этого устройства в том, что оно может сканировать поезд, движущийся со скоростью 60 километров в час, поэтому составу не приходится замедляться. Сканирование быстрое, и вы получаете высококачественные изображения уже в течение часа", — говорит заместитель гендиректора таможенного департамента Довиле Краулайдене.

По данным литовской таможни, поток контрабанды из Беларуси снизился, но всё равно остается высоким. Так в 2021 году правоохранители перехватили нелегальные товары стоимостью в 81 миллион евро, а с января по август 2022 — на сумму в 23 миллиона.

"Мы считаем, что это оборудование помогает пресекать контрабанду. Это одна из основных задач. В то же время оно также будет способствовать интересам нашей национальной безопасности", — считает министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте.

Каждый день границу Беларуси и Литвы пересекают от четырех до восьми грузовых поездов. Система сканирования будет полностью готова к использованию в течение одного или двух месяцев, после чего каждый из составов будет просвечиваться, а его содержимое будут изучать аналитики.