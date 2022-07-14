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Литва

Литва готова "приоткрыть" транзит в Калининград, но с оговорками

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 Андрей Позняков
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Грузовой состав на российско-литовской границе
Грузовой состав на российско-литовской границе   -   Авторское право  AP Photo/Mindaugas Kulbis

Литва готова смягчить ограничения на транзит российских грузов в Калининград. Однако, как поясняют в правительстве, произойдёт это лишь после разработки новых правил контроля. Ранее Еврокомиссия уточнила список товаров, которые подлежат санкциям на этом направлении.

Литовская оппозиция  и даже участники правящей коалиции рассматривают такой шаг как недопустимые уступки Москве. Лидер «Либерального движения» Литвы Раймундас Лопата считает, что для страны очень важно найти лучшее решение:0

«В основе этой проблемы очень простой вопрос: мы государство или какая-то территория у дороги, просто-напросто таверна? Вот как надо формулировать этот вопрос».

В правительстве призывают не раскалывать ЕС спорами о транзите. Эту позицию разделяет глава комитета Сейма по иностранным делам Лайма Люсия Андрикене:

«Наша сила в единстве. У России, очевидно, есть задача расколоть демократическое сообщество и мы определённо не должны помогать России добиваться успеха в этом. В НАТО и ЕС наши союзники. Нам надо прислушиваться к их мнению. У Литвы были несколько иные пожелания и другие задачи. Но в нынешних условиях нам очень нужен компромисс».

Литва ввела ограничения на сухопутный транзит товаров из России в Калининград в июне, ссылаясь на новые санкции против Москвы. На этой неделе Еврокомиссия пояснила, что провоз определённых категорий товаров запрещён только автомобильным транспортом. Россия называла это попыткой блокады и грозила жёстким ответом.

Видеомонтаж • Андрей Позняков