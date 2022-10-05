Успехи ВСУ на востоке и юге: освобождены десятки населённых пунктов

Украинские силы продолжают активное наступление на юге и востоке страны.

Особые успехи ВСУ отмечаются в Херсонской области, где, как утверждают власти, уже освобождено более 50 населенных пунктов.

По данным минобороны РФ, российские войска практически полностью ушли из Харьковской области. Несмотря на деоккупацию стратегического города Лиман, говорить о наступлении на крупные города Донбасса, такие как Лисичанск и Северодонецк, еще рано, об этом заявил советник президента Украины Алексей Арестович.

Только на этой неделе от российского псевдореферендума уже освобождены десятки населенных пунктов в Херсонской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях Владимир Зеленский президент Украины

США объявили о выделении новой военной помощи Украине на сумму 625 млн долларов. В частности, Киеву будут поставлены дополнительные вооружения и оборудование, включая четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, боеприпасы, бронетехника и транспортные средства.

Российские войска продолжают обстрелы так называемых объектов стратегической инфраструктуры. По данным украинских властей, один человек погиб в результате удара по электроподстанции и заводу в Харькове.

В ходе пресс-тура в контролируемой Россией Донецкой области журналисты Associated Press сняли подготовку призывников с юга России перед отправкой на линию фронта.

Российские резервисты на сборах перед отправкой на линию фронта AP/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

По словам министра обороны России Сергея Шойгу, в рамках частичной мобилизации в Вооруженные силы уже прибыли более 200 тыс резервистов из заявленных 300 тысяч. Сейчас они проходят обучение на 80 полигонах и в шести учебных центрах.