ВСУ прорвали линию обороны в Херсонской области

ВСУ прорвали линию обороны в Херсонской областиКомментарии
В ходе контрнаступления украинскими силам удалось продвинуться и занять населенные пункты в Харьковской и Херсонской областях.
Прорыв линии фронта на юге подтвердили в минобороны России. Украинские военные ведут наступление вдоль Днепра.
В то же время назначенные Кремлем власти Херсонской области сообщают, что несмотря на попытки прорыва ВСУ в регионе "все под контролем".
Кремль заявил, что границы аннексированных Запорожской и Херсонской областей после их вхождения в состав России будут определены в соответствии с мнением жителей этих регионов.
Об этом в телефонной конференции с журналистами заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Совет Федерации РФ вслед за Госдумой одобрил договоры о присоединении четырех аннексированных регионов, подписанные Владимиром Путиным после проведения "референдумов". Вступают в силу они после подписания президентом и публикации.