ВСУ прорвали линию обороны в Херсонской области

В ходе контрнаступления украинскими силам удалось продвинуться и занять населенные пункты в Харьковской и Херсонской областях.

Прорыв линии фронта на юге подтвердили в минобороны России. Украинские военные ведут наступление вдоль Днепра.

В то же время назначенные Кремлем власти Херсонской области сообщают, что несмотря на попытки прорыва ВСУ в регионе "все под контролем".

Сегодня продолжилось наступательное движение нашей армии и всех наших защитников. В ряде районов есть новые освобожденные населенные пункты. Ожесточенные бои продолжаются на многих участках фронта. Но перспектива этих боевых действий остается очевидной - все больше оккупантов пытаются бежать, все больше потерь несет армия противника, растет понимание того, что Россия совершила ошибку, начав войну против Украины Владимир Зеленский президент Украины

Кремль заявил, что границы аннексированных Запорожской и Херсонской областей после их вхождения в состав России будут определены в соответствии с мнением жителей этих регионов.

Об этом в телефонной конференции с журналистами заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

ЛНР и ДНР — границы 2014 года, Херсон и Запорожье — по границам мы продолжим советоваться с населением этих областей Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ

Совет Федерации РФ вслед за Госдумой одобрил договоры о присоединении четырех аннексированных регионов, подписанные Владимиром Путиным после проведения "референдумов". Вступают в силу они после подписания президентом и публикации.