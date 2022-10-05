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Россия

Владимир Путин подписал указы об аннексии украинских областей

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 Euronews
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Владимир Путин
Владимир Путин   -   Авторское право  Gavriil Grigorov/Sputnik via AP

Президент России Владимир Путин подписал законы об аннексии четырёх украинских областей — Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской. Теми же документами назначены и исполняющие обязанности губернаторов оккупированных регионов — с ними, формально, и подписаны договоры о "вхождении в состав".

По данным российских информагентств, на этих территориях проживают чуть меньше 9 миллионов человек.

Владимир Путин, президент РФ:

"У нас три миллиона граждан России украинского происхождения. И мы не делаем и не будем делать никакой разницы между русскими и украинцами. Но идя своим путём — я считаю, путём созидательным — мы, без всякого сомнения, будем отсекать всё, что нам мешает идти вперёд".

При этом, по данным Института изучения войны, Россия не контролирует целиком ни один из этих регионов. В Киеве и на Западе уже заявили, что никоим образом не признают аннексию украинской территории.

Владимир Зеленский, президент Украины:

"Я подписал указ о признании не имеющими силы всех указов президента Российской Федерации и всех актов, направленных на выполнение этих указов о попытке аннексии нашей территории — с 2014 года до сегодняшнего дня. Любые российские решения, любые договоры, с помощью которых они пытаются захватить нашу землю, — всё это ничего не стоит".

Минэкономразвития России уже выпустило сводку об экономическом потенциале аннексированных регионов. В то же время украинские военные сообщают о всё новых успехах наступательных действий в этих районах.