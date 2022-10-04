Совет Федерации ратифицировал аннексию четырех украинских регионов

На фоне успешного контрнаступления украинской армии на востоке президент страны Владимир Зеленский подписал указ об отказе от переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Украинский лидер и ранее говорил о невозможности диалога с нынешним главой Российской Федерации, но теперь это закреплено законодательно.

Этим же указом Владимир Зеленский одобрил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины об отправлении заявки на принятие страны в НАТО в ускоренном порядке.

Между тем Лиман — теперь уже бывший логистический центр российской армии, который на прошлой неделе перешел под контроль ВСУ, — понемногу возвращается к более спокойной жизни. Местные жители вспоминают о временах оккупации.

"Я в зале стояла. Метров пять, наверное, больше. Как бацнуло! Так меня вот так и подняло. Не дай Бог! Теперь плохо я слышу", — рассказывает 85-летняя жительница Лимана Валентина Кузьминична.

Тем временем в Москве Совет Федерации единогласно ратифицировал договоры об аннексии украинских территорий. Теперь президент должен вынести на обсуждение парламента законопроекты о присоединении новых субъектов, после чего регионы официально войдут в состав России.

Но в отличие от 2014 года, когда был аннексирован Крым, россияне не ощущают подъема патриотизма — особенно после объявления мобилизации, говорят социологи.

"Сейчас, конечно, ситуация изменилась. Сейчас многие почувствовали, что может — или уже коснулось — их, их семьи. И это вызвало страх, это вызвало ощущение неопределенности. Люди говорят: непонятно, как вообще жизнь планировать, когда не знаешь, что будет дальше", — говорит социолог, директор Левада-Центра Денис Волков.

По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, за первые две недели мобилизации из запаса были призваны более 200 тысяч человек. Ранее глава оборонного ведомства заявлял, что всего власти собираются призвать 300 тысяч, но в доступной публике части указа президента не указано конкретных цифр.