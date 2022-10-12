Британия: экономика сократилась на 0,3%

По данным Управления национальной статистики Великобритании, экономика королевства неожиданно сократилась на 0,3%. Это свидетельствует о том, что производство замедлилось ещё больше после уже отмечавшегося минувшим летом.

За ночь фунт снова значительно упал после нескольких недель волатильности. По мнению аналитиков, всё это возрождает опасения возможном встпулении страны в рецессию, и это означает, что найти работу или добиться повышения заработной платы будет сложнее. А если инфляция не снизится, то Банк Англии может снова повысить процентные ставки, что ляжет ещё более тяжёлым бременем на домохозяйства.

На ежегодном собрании Международного валютного фонда во вторник управляющий Банком Англии Эндрю Бейли обнародовал дополнительные меры, призванные успокоить рынки, потрясённые мини-бюджетом британского правительства с сокращением налогов.

Бейли сказал, что расширяет объём ежедневных покупок государственных облигаций, чтобы включить индексированные ценные бумаги. Эти меры поддержки планируется применить лишь до пятницы. А дальше всё будет зависеть от степени доверия рынков и правительства.