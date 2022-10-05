Надия Кальвиньо: "Нам нужны единство, решимость и солидарность"

В условиях обострения энергетического кризиса цены на природный газ в четыре раза выше, чем прошлой зимой, а инфляция достигла рекордного двузначного уровня. ЕС все еще пытается найти общий язык. Есть ли способ выйти из сложившейся ситуации? Чтобы обсудить эти вопросы, к нам в Люксембурге присоединилась заместитель премьер-министра Испании Надия Кальвиньо.

Эфи Кутсокоста, Euronews: "Война в Украине оказала драматичное влияние на энергетическую ситуацию в Европе, что отразилось на наших экономиках. Насколько плохо положение?"

Надия Кальвиньо, заместитель премьер-министра Испании:"Очевидно, что на всех нас влияет война у дверей Европы, у порога наших стран, а также энергетический шантаж со стороны Путина. Но степень этого влияния очень отличается в разных странах. Так, некоторые экономики, например, экономика Германии, стран Балтии, а также соседних с Украиной стран, пострадали больше всего. И, к счастью, некоторые другие страны, такие как Испания, страдают меньше в том смысле, что мы меньше зависим от нефти и газа из России, и мы также меньше подвержены рискам, вытекающим из этой ситуации".

Euronews: "Но когда речь заходит о реакции ЕС на этот кризис, в адрес Евросоюза раздается много критики из-за того, что он не смог решить проблему высоких цен на импортируемый газ в Европе. Считаете ли вы, что до сих пор ЕС не справился с этой задачей?"

Надия Кальвиньо: "Я бы хотела, чтобы мы действовали раньше, но, знаете, лучше поздно, чем никогда. Мы полностью поддерживаем то, что Еврокомиссия принимает сейчас решительные меры, мы полностью поддерживаем ограничение цен на совместные закупки и то, что мы берем пример с Пиренейского механизма с потолком цены на газ, что является ее ограничением. Это, я думаю, чрезвычайно эффективно для сдерживания цен и ограничения или смягчения воздействия на граждан и компании".

Euronews:"Но, знаете, пока ЕС пытается найти общеевропейское решение, правительство Германии заявило, что готово потратить до 200 миллиардов евро, чтобы помочь потребителям и предприятиям справиться с ростом цен на энергию. Считаете ли вы, что это на самом деле подрывает общеевропейский подход к энергетическому кризису?"

Надия Кальвиньо: "Как и в случае с пандемией, я думаю, мы должны реагировать на основе трех принципов. Это единство, решимость и солидарность. Они оказались верными, когда мы столкнулись с пандемией, которая была глобальным вызовом. И сейчас, когда мы столкнулись с другим вызовом, выходящим за пределы национальных границ, я думаю, мы должны действовать сплоченно и найти способы ответить на него максимально эффективно. При этом мы должны учитывать тот факт, что в разных странах последствия различаются, и это также показывает, что нам необходимо иметь соответствующую гибкость в рамках наших правил, чтобы учесть различия между разными экономиками и проблемы, которые перед нами стоят".

Euronews: "То есть вы с пониманием относитесь к тому, что делает Германия? Не чувствуете ли вы некоторого разочарования из-за того, что она действует в одиночку при управлении этим кризисом?"

Надия Кальвиньо: _"Я очень сочувствую тому, что всем нам приходится решать задачи сдерживания цен и поддержки наших граждан и компаний в наших странах. И ситуация очень разная, например, в Германии и Испании. Приведу лишь несколько цифр. В Испании мы видим очень сильный рост._Фактически, текущие данные заставляют нас пересмотреть наш прогноз роста в этом году в сторону повышения до 4,4%. Но это не означает, что нам не придется принимать важные меры с серьезным фискальным воздействием в нашей стране, чтобы поддержать граждан и поддержать компании. Поэтому перед всеми нами стоит одна задача - как продолжать поддерживать наши общества и минимизировать негативные последствия энергетического шантажа, обеспечивая при этом сокращение дефицита и долга и сохраняя фискальную ответственность".

Euronews:"Работает ли Германия на этой основе, которую вы только что описали, - на основе солидарности?"

Надия Кальвиньо: "Во время пандемии мы видели сильную солидарность, исходящую из Германии. И это чрезвычайно важно для таких стран, как Испания, которую пандемия затронула самым непосредственным образом".

Euronews: "Так ли обстоит дело с энергетическим кризисом?"

Надия Кальвиньо: "Я вижу четкий параллелизм и симметрию, я бы сказала, в том смысле, что мы получили поддержку ЕС, когда испанская экономика непосредственно пострадала от пандемии. И сейчас мы также сигнализируем о нашей сильной солидарности с теми странами, которые наиболее прямо затронуты шантажом, рисками и вызовами, вытекающими из агрессии против Украины".

Euronews: "Значит, пришло время создать инструмент, подобный механизму поддержки занятости в период пандемии, чтобы справиться и с этим кризисом?"

Надия Кальвиньо: "Мы должны посмотреть, какие инструменты уже имеются в европейском бюджете, плюс планы восстановления, которые являются очень важными источниками финансирования, которые могут внести свой вклад, которые имеют очень значительное антициклическое воздействие и могут позволить нам обеспечить инвестиции и реформы структурного характера. Мы должны извлечь выгоду и воспользоваться возможностями планов восстановления, чтобы максимизировать потенциальное воздействие на экономический рост на национальном уровне, но самое главное - на рост на европейском уровне".

Euronews:"Недавно опубликованные данные очень обескураживают - в частности то, что инфляция достигла рекордной отметки в 10%. Мы видели, что рост цен на энергоносители составил 40,8% в годовом исчислении, за ними следуют продукты питания. Так что же нужно делать?"

Надия Кальвиньо: "Мы видим, что это в основном инфляция, которая импортируется в ЕС и вызвана высокими ценами на энергоносители и другое сырье, о чем вы говорили, и, конечно, обесцениванием евро. Поэтому мы должны как можно скорее остановить эту приточную инфляцию, которая импортируется в ЕС и еврозону, и попытаться сдержать цены на энергоносители. Именно поэтому мы решительно поддерживаем предложения, исходящие от Еврокомиссии. И мы призываем к быстрым действиям, срочным действиям по обновлению нормативной базы для введения предельных цен на газ или, в любом случае, изменению ссылки на газовый хаб TTF - это место установления цен в Нидерландах. TTF стал самым ликвидным местом ценообразования в Европе, которое оказывается склонным к спекуляциям и высокому росту цен. Нужно найти соответствующую основу для того, чтобы цены в Европе остановили свой рост как можно скорее".

Euronews: "Не опасаетесь ли вы, что все эти предстоящие проблемы и неопределенности могут действительно разжечь социальные волнения по всему Евросоюзу?"

Надия Кальвиньо: "Это вызов, о котором мы должны постоянно помнить. Конечно, граждане Европы, все мы, пережили очень тяжелые времена, очень тяжелый сценарий в течение последних трех лет, с тех пор как по нам ударила пандемия. На Испанию к тому же еще обрушилось и извержение вулкана. А затем пришла война, инфляция и рост цен на энергоносители, которые затрагивают всех граждан, домохозяйства и компании в Европе. Вот почему в данный момент мы должны быть чрезвычайно осторожными и ответственными, принимая правильные меры для поддержки наших граждан, но не упуская из виду необходимость обеспечения фискальной консолидации и финансовой стабильности в еврозоне и в ЕС в целом".