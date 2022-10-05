"Российские каникулы": украинские дети не могут вернуться на родину после освобождения

В этом списке — почти 8 тысяч имен. Они принадлежат украинским детям, которые, по данным Киева, были незаконно и даже силой вывезены в Россию или на подконтрольные ей территории.

Родители 9-летней Полины живут в поселке Козачья Лопань в Харьковской области. Он был захвачен российской армией в самом начале войны и освобожден украинской около двух недель назад.

В конце августа Полина вместе с другими 13 детьми отправилась на автобусе в летний лагерь — поездку организовала оккупационная администрация.

"Всё, отдыхай, всё хорошо. Она нас тоже обняла: "Мама, папа, пока". Поцеловались", — рассказывает мама Полины Татьяна о прощании с дочкой.

В оккупационной администрации убедили родителей отправить девочку на Черное море, так как в регионе шла война. Те поверили, что в лагере ребенок будет в безопасности.

13-летняя Карина была в той же группе детей. Они должны были вернуться домой в середине сентября, но этого не произошло. Теперь мама Карины Наталья Мед опасается, что российские власти вообще не вернут детей.

Связи с детьми нет. По словам родителей, они не знают ни адреса лагеря, ни номера телефона.

"Те, кто туда поехал, практически все делают там паспорта и остаются там, - говорит Наталья Мед. - Сюда им, как сказали, якобы не разрешают въезжать, но я в это не верю".

С обеими семьями уже работает украинская полиция: Киев пытается вернуть детей в Украину дипломатическим путем. По данным украинской платформы "Дети войны", почти 60 детей удалось репатриировать. Но сколько всего детей пострадали от войны, установить невозможно из-за продолжающихся активных боевых действий.