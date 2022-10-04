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мир

Украинцев лишают свободы передвижения

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 Euronews
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Украина
Украина   -   Авторское право  Evgeniy Maloletka/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Жители оккупированных российскими войсками областей Украины уезжают из родных мест. Люди опасаются, что их призовут в российскую армию, чтобы воевать против их страны. После объявленной Москвой незаконной аннексии украинских территорий, сделать это становится все сложнее.

Украинские власти обвинили Россию в ограничении выезда жителей Херсона. Об этом в частности заявил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

Сергей Хлань, депутат Херсонского областного совета: "В поисках мужчин в возрасте 18-35 лет оккупанты начали обходить дома людей в Херсоне и других населенных пунктах. Они не раздают призывных повесток, никаких конкретных планов не озвучивают, но их главная цель - провести перепись взрослых мужчин".

Между тем в Запорожье люди перекрыли движение в знак протеста, поскольку им не разрешали вернуться в украинские города, оккупированные Россией. Демонстранты утверждали, что не могут проехать через украинские блокпосты: военные говорили им, что запрет введен из соображений безопасности.