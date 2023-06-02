Еврокомиссия помогает детям-жертвам войны в Украине

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Помочь украинским детям во время войны и после - такова задача проектов Евросоюза под председательством Швеции

Как помочь украинским детям во время и после конфликта? Европейские политики под руководством Швеции как председателя ЕС провели встречу на высоком уровне, чтобы обсудить восстановление Украины и попытаться обеспечить будущее миллионам детей. Стокгольм уже подписал соглашение о сотрудничестве с украинским правительством. Брюссель в свою очередь одобрил несколько пакетов помощи.

Дубравка Шуйца, Европейская комиссия:

"Пакет помощи в размере 10 миллионов евро поддержит Украину в построении новой стратегии для ухода за нуждающимися. Он включает в себя проект по наращиванию потенциала и сотрудничеству между городами для выявления и обмена опытом, полученным в странах-членах ЕС, которые уже отказались от институционального ухода".

Здоровье, психологическая помощь, образование, любовь... У детей, ставших жертвами войны, множество потребностей. Большинство из них находится на территории Украины, но более 1,5 миллиона, по данным Еврокомиссии, пересекли границу с Европейским союзом. Другие были вывезены в Россию, многие из них насильственно. "Депортацию", о которой говорит Киев, международное правосудие расследует как военное преступление.