Берлин взял под контроль активы "Роснефти" в ФРГ

Власти Германии берут под контроль государства принадлежащие компании Rosneft Deutschland доли в трех немецких нефтеперерабатывающих заводах. В их числе предприятие в Шведте. Пока собственность "Роснефти" не экспроприирована, а отдана на полгода в доверительное управление Федеральному сетевому агентству.

Олаф Шольц, канцлер Германии: "Сейчас важно сделать все, чтобы обеспечить функционирование энергоснабжения Германии, и это касается также переработки сырой нефти. Важно то, что этим нашим решением площадка в Шведте будет защищена. Я хотел бы это сказать особенно работникам НПЗ и их семьям и, конечно же, городу и области".

В Шведте трудятся 1200 рабочих: они и их семьи могут вздохнуть с облегчением. НПЗ предстоит перерабатывать нефть от других поставщиков. Черное золото пойдет не газопроводу "Дружба", а по имеющемуся нефтепроводу из порта Росток.

В то же время и Шольц и министр экономики Роберт Хабек, говорили о планах на будущее без нефти.

По словам Хабека, на инфраструктурные преобразования в регионе и постепенное перепрофилирование НПЗ будет выделен миллиард евро, чтобы в будущем регион стал процветающим".

Власти ФРГ должны были принять меры в отношении НПЗ в Шведте: с первого января следующего года вступает в силу эмбарго ЕС на российскую нефть и заводу, перерабатывающему сырье из России, грозила бы остановка. Также сообщается, что под контроль государства перешло долевое участие Rosneft Deutschland в нефтеперерабатывающих заводах в Карлсруэ (земля Баден-Вюртемберг) и Фобурге (в Баварии).