English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
Германия

Берлин взял под контроль активы "Роснефти" в ФРГ

Access to the comments Комментарии
 Euronews
euronews_icons_loading
Олаф Шольц
Олаф Шольц   -   Авторское право  AFP TV

Власти Германии берут под контроль государства принадлежащие компании Rosneft Deutschland доли в трех немецких нефтеперерабатывающих заводах. В их числе предприятие в Шведте. Пока собственность "Роснефти" не экспроприирована, а отдана на полгода в доверительное управление Федеральному сетевому агентству.

Олаф Шольц, канцлер Германии: "Сейчас важно сделать все, чтобы обеспечить функционирование энергоснабжения Германии, и это касается также переработки сырой нефти. Важно то, что этим нашим решением площадка в Шведте будет защищена. Я хотел бы это сказать особенно работникам НПЗ и их семьям и, конечно же, городу и области".

В Шведте трудятся 1200 рабочих: они и их семьи могут вздохнуть с облегчением. НПЗ предстоит перерабатывать нефть от других поставщиков. Черное золото пойдет не газопроводу "Дружба", а по имеющемуся нефтепроводу из порта Росток.

В то же время и Шольц и министр экономики Роберт Хабек, говорили о планах на будущее без нефти.

По словам Хабека, на инфраструктурные преобразования в регионе и постепенное перепрофилирование НПЗ будет выделен миллиард евро, чтобы в будущем регион стал процветающим".

Власти ФРГ должны были принять меры в отношении НПЗ в Шведте: с первого января следующего года вступает в силу эмбарго ЕС на российскую нефть и заводу, перерабатывающему сырье из России, грозила бы остановка. Также сообщается, что под контроль государства перешло долевое участие Rosneft Deutschland в нефтеперерабатывающих заводах в Карлсруэ (земля Баден-Вюртемберг) и Фобурге (в Баварии).