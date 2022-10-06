Освобождённый Лиман возвращается к мирной жизни

Украинские силы продолжают отвоевывать территории на востоке и юге страны. Наибольшего успеха ВСУ добиваются в Херсонской области. Но столкновения наносят большой ущерб.

После взятия Лимана, главного российского бастиона на севере Донецкой области, в городе по-прежнему не восстановлено электро-, водо- и газоснабжение.

Покидая оккупированные территории, российские войска оставляют за собой мины. Их обезвреживанием в районе Лимана сейчас занимаются украинские саперы.

Спустя несколько дней после того, как украинские войска вытеснили российские силы из города, жители все еще стоят в очереди за продовольствием и медицинской помощью.

В Москве после подписания президентом России законов, ратифицирующих аннексию четырех украинских регионов, Владимир Путин издал указ о передаче под российскую юрисдикцию Запорожской атомной электростанции. Этот вопрос в ходе своего визита в Киев и Москву планирует обсудить глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

В России продолжается мобилизация резервистов. Из подлежащих призыву 300 тысяч около 200 тысяч проходят обучение на 80 полигонах и в шести учебных центрах.

Но, как утверждает советник президента Украины Алексей Арестович, военную подготовку проходят около 92 тысяч человек, и у российской армии имеются большие проблемы с их снабжением.