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Украина

Гросси: Москва и Киев заинтересованы в зоне безопасности вокруг ЗАЭС

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Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси перед выездом на Запорожскую АЭС. Запорожье, Украина. 1 сентября 2022.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси перед выездом на Запорожскую АЭС. Запорожье, Украина. 1 сентября 2022.   -   Авторское право  Andriy Andriyenko/AP Photo

И Москва, и Киев, похоже, заинтересованы в создании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на пресс-конференции в рамках заседания Совета управляющих агентства в Вене. По его словам, обе стороны задают много вопросов о специфических технических деталях договора, в частности, о радиусе демилитаризованной территории.

"Согласно информации, которая у нас есть, они пытаются обеспечить подачу энергии из внешних источников, в том числе, если это будет возможно, восстановить старые линии электропередачи — те, зеленые. Но, как вы знаете, зеленые линии в некоторых случаях идут с подконтрольной России территории. Так что это может быть непросто, но, как мы видим, цель в том, чтобы сохранить электростанцию в рабочем состоянии", — заявил Рафаэль Гросси.

Накануне на Запорожской АЭС был отключен последний из шести реакторов, на прошлой неделе работавший только для обеспечения внутренних нужд электростанции. Его было решено перевести в более безопасное "холодное состояние" после восстановления одной из ЛЭП украинской электросети — теперь энергия поступает внутрь АЭС через неё. Согласно опубликованному в воскресенье заявлению главы МАГАТЭ, на станции также находятся 20 дизельных генераторов, в экстренном случае способных обеспечить Запорожскую АЭС электричеством примерно на десять дней работы.