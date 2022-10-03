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Украина

Освобождён похищенный россиянами гендиректор ЗАЭС

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 Ирина Шелудкова
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ЗАЭС с марта захвачена российскими военными
ЗАЭС с марта захвачена российскими военными   -   Авторское право  AP/Associated Press

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси сообщил об освобождении гендиректора Запорожской атомной электростанции Игоря Мурашова, захваченного российскими военными 30 сентября. 

"Я приветствую освобождение Игоря Мурашова, генерального директора украинской Запорожской атомной электростанции. Я получил подтверждение, что господин Мурашов благополучно вернулся к своей семье", — написал Рафаэль Гросси. 

Министр энергетики Украины Герман Галущенко вновь напомнил, что на станции работают около сотни украинских специалистов, они регулярно подвергаются давлению и допросам. 

АЭС в городе Энергодар Запорожской области с марта находится под контролем российских военных.

В пятницу российский патруль задержал Мурашова по дороге от станции до Энергодара и с завязанными глазами увез его в неизвестном направлении. После этого МАГАТЭ получило информацию от российской стороны о "временном задержании" гендиректора ЗАЭС.