Освобождён похищенный россиянами гендиректор ЗАЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси сообщил об освобождении гендиректора Запорожской атомной электростанции Игоря Мурашова, захваченного российскими военными 30 сентября.

"Я приветствую освобождение Игоря Мурашова, генерального директора украинской Запорожской атомной электростанции. Я получил подтверждение, что господин Мурашов благополучно вернулся к своей семье", — написал Рафаэль Гросси.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко вновь напомнил, что на станции работают около сотни украинских специалистов, они регулярно подвергаются давлению и допросам.

АЭС в городе Энергодар Запорожской области с марта находится под контролем российских военных.

В пятницу российский патруль задержал Мурашова по дороге от станции до Энергодара и с завязанными глазами увез его в неизвестном направлении. После этого МАГАТЭ получило информацию от российской стороны о "временном задержании" гендиректора ЗАЭС.