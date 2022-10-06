Удар по Запорожью: одна женщина погибла, восемь человек — в больнице

Как минимум один человек погиб в результате ракетного удара по Запорожью, сообщили украинские власти. По их данным, около семи утра в четверг российские войска обстреляли многоэтажные дома в центре города. Восемь человек были госпитализированы с ранениями разной степени тяжести, среди них — трехлетний ребенок.

"Ночью, когда все люди спали, враг нанес ракетный удар по жилым домам. Два верхних этажа уничтожены, подъезды тоже. Люди оказались под завалами. Сразу выехали спасательные службы. Наши медики сделали всё, чтобы достать всех людей из-под завалов и свести к минимуму смертность. Враг терроризирует мирное население. Мы будем держаться и помогать друг другу. Со всем справимся. Всё будет Украина", — говорит глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

Минобороны РФ в своей ежедневной сводке заявило, что российские войска уничтожили в районе Запорожья склад боеприпасов. Москва традиционно отрицает, что наносит удары по гражданским объектам.

При этом в ночь на четверг, по данным местной администрации, российская армия также ударила по Харькову.