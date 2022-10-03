Велосипеды ждут своих владельцев

Сотни брошенных велосипедов на складе в Зеленодольске, недалеко от южной линии фронта Украины, ждут своих владельцев, людей, вынужденных бежать от российского вторжения. Зеленые, красные, черные, синие... Новые, ухоженные, или ржавые, проверенные временем. Они помогали преодолевать расстояния, когда на другие средства передвижения рассчитывать не приходилось.

По словам местных жителей, российские военные угнали из окрестных сел большую часть автомобилей. Остались велосипеды.

Виталий Рехлицкий, муниципальный работник: "Люди убегали с тем, что могли взять, кто-то с пустыми руками, кто-то просто с сумкой. Было видно, что сумки оставались на велосипедах, резина, мешки. Вот как их все это застало, так они и убегали".

"К всеобщей радости", - говорит Дмитрий, присматривающий за этим складом, - "велосипеды забирают владельцы".

Дмитрий: "Это помощь, да. Я это чувствую со слезами на глазах, что мои родственники возвращаются, возвращаются все жители, которых я знаю, и даже те, кого я не знаю. Наши люди возвращаются и все мы очень счастливы".

За своим имуществом пришли уже порядка пятидесяти человек. И это, говорят здесь знак того, что ситуация изменится к лучшему.