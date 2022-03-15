Марина Овсянникова пока заплатит только штраф

Останкинский суд Москвы оштрафовал на 30 тыс. рублей редактора "Первого канала" Марину Овсянникову, ворвавшуюся в студию программы "Время" с антивоенным плакатом.

Однако суд назначил ей наказание не за эту акцию, а за видеопризыв к участию в несанкционированных акциях протеста, который она сделала до этого.

Свою вину Овсянникова не признала и отказалась давать показания.

Накануне во время вечернего выпуска программы "Время" на Первом канале, который проходил в прямом эфире, в студию ворвалась редактор программы Марина Овсянникова с пацифистским плакатом и выкриками "Остановите войну".

Как сообщается, решение суда по административному делу не исключает заведения на нее уголовного по новой статье УК РФ - Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации.

По ней Овсянниковой может грозить до 15 лет лишения свободы.

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