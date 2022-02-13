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Бизнес

Европейских виноделов страшат санкции против России

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 Андрей Позняков
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Стенд португальских виноделов на выставке в Москве
Стенд португальских виноделов на выставке в Москве   -   Авторское право  Кадр из видео RTP

Угроза полномасштабной войны на Украине и перспективы новых жёсткий санкций против России могут обернуться серьёзными проблемами для европейского бизнеса. Во всяком случае, этого опасаются владельцы компаний, который поставляют свою продукцию на российский рынок. В их числе – португальские виноделы.

Участник выставки «Продэкспо» в Москве Кашимиро Альвеш объясняет:

«Сейчас Россия для нас – крупнейший рынок сбыта. На него приходится 30% нашего экспорта. Мы продаем там несколько миллионов бутылок. Если будут введены санкции, это ударит по бизнесу».

В последнее время португальские фермеры особенно активно продвигают свою продукцию на выставках в Москве и надеются на новые контракты, — рассказал генеральный секретарь Конфедерации португальских фермеров Луиш Мира:

«Цифры обнадёживают, Португалия – пятая страна по объёмам экспорта в Россию, в частности благодаря винью-верде, которое очень хорошо продаётся. Для многих компаний Россия – главный рынок сбыта».

Вместе с Португалией в первую пятёрку поставщиков вина в Россию входят и другие члены ЕС – Франция, Италия и Испания. По данным Wine Intelligence, с 2015 потребление вина в стране ежегодно увеличивалось более чем на 13%.